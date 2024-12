Fiorentina pareggia 1-1 a Guimaraes con un gol di Mandragora all'87' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Missione compiuta per la Fiorentina che pareggia 1-1 a Guimaraes contro il Vitoria e avanza direttamente agli ottavi di finale di Conference League, senza passare dal playoff. Al vantaggio dei portoghesi con Gustavo Silva al 33', replica Mandragora all'87'. Nella classifica della prima fase i viola chiudono al terzo posto con 13 punti, alle spalle del Chelesa primo a quota 18 e proprio dei portoghesi secondi con 14 punti.

Al 3' si fanno vedere gli ospiti con una verticalizzazione di Gudmundsson per Kouamè, l'ivoriano scivola in area sul più bello e perde il tempo per la giocata. Al 5' padroni di casa vicini al vantaggio: Comuzzo non allontana bene un cross basso da destra e il pallone si impenna. Silva tenta la rovesciata da posizione defilata, tentativo fuori di poco. Al 9' contropiede veloce della Fiorentina e pallone invitante servito sul lato destro dell'area a Ikoné. L'ex Lille ientra sul sinistro e calcia da ottima posizione, ma colpisce male: tiro lontanissimo dallo specchio della porta. Al 18' corner di Mandragora, Martinez Quarta anticipa tutti ma la sua conclusione finisce alta. Poco dopo portoghesi pericolosi. Nuno Santos conclude una ripartenza veloce con un destro dal limite dell'area dopo aver disorientato Dodò con un paio di finte: palla a lato di poco.

Al 26' ancora Vitoria vicino al gol. Cesar si libera per il sinistro e trova la respinta di Terracciano. Da due passi Silva anticipa tutti ma spedisce il pallone altissimo sopra la traversa. Alla mezz'ora Kouamé attacca benissimo la profondità, ma il cross basso è arretrato e prende tutti fuori-tempo. Arriva di gran carriera Dodò, ma il destro dal vertice destro dell'area termina a lato. Al 33' grave palla persa dei viola e contrattacco immediato dei portoghesi. Kaio Cesar scappa sul lato destro dell'area e crossa basso in mezzo: Gustavo Silva è solo e appoggia da due passi a porta vuota. Al 42' padroni di casa a un passo dal raddoppio. Un clamoroso retropassaggio sbagliato mette Gustavo Silva solo davanti a Terracciano. Nel tentativo di scartarlo, l'attaccante preferisce simulare un contatto invece di proseguire l'azione. L'arbitro lo punisce con un giallo.

Doppio cambio per Palladino all'intervallo: Ranieri e Adlì dentro per Comuzzo e Richardson. Al 3' Mendes dal lato sinistro dell'area di rigore tenta il gol a giro: Terracciano immobile, palla fuori di un soffio. Al 5' cartellino giallo a Silva per un'entrata in ritardo su Kouamè. Al 9' spunto di Beltran, fermato fallosamente sulla sinistra poco prima di entrare in area di rigore. La punizione laterale è affidata a Gudmundsson e provoca un corner dalla parte opposta. Mandragora però calcia male e la Fiorentina perde l'occasione.

Al 12' altro doppio cambio per gli ospiti con Kean al posto di Gudmundsson e Colpani per Ikoné. Al 21' Beltran lancia in profondità Kean regalandogli l'opportunità di concludere solo davanti al portiere, l'attaccante azzurro però si fa parare il tiro da Varela in uscita. Alla mezz'ora è il Vitoria ad andare vicino al gol. Bel tiro dalla distanza di Gustavo Silva su un'altra palla persa dai viola, Terracciano si distende in tuffo e salva i suoi. Al 32' ancora Vitoria a un passo dal gol con un tiro a giro insidioso di Cesar. L'effetto a uscire fa sfiorare il palo e grazia Terracciano alla sua sinistra.

Al 33' Kean in area trova Beltran, il suo destro ravvicinato viene deviato in angolo. Al 35' Handel e Arcanjo entrano al posto Tiago Silva e Santos, mentre Gosens entra per Parisi tra i gigliati. Al 42' arriva il pari: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Dodò viene smarcato sul lato destro dell'area di rigore e crossa basso in mezzo. Varela in tuffo prolunga la traiettoria e aggiusta involontariamente il pallone per Mandragora, che di sinistro segna di prima intenzione a porta vuota. Al 2' di recupero Hendel raccoglie la respinta di un cross e calcia: Adli si immola e salva il risultato.