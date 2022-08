Fiorentina in Olanda, Italiano “Ci giochiamo tanto” - Tuttoggi

FIRENZE (ITALPRESS) – “Per noi quella di domani è una partita importantissima per chiudere il cerchio dopo quanto fatto lo scorso anno. Adesso abbiamo la gara di ritorno e rispetto all’andata dovremo stare più attenti e avere più qualità, pensare di arroccarci dietro e spedire palloni in tribuna sarebbe l’errore più grosso da fare. Bisogna stare tutti attenti e concentrati”. Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida in programma a Enschede in Olanda fra Twente e Fiorentina, ritorno dei playoff di Conference League (all’andata, al Franchi, 2-1 per i gigliati). “Sono convinto che domani saremo sotto pressione perchè lo stadio sarà pieno e loro cercheranno di vincere, quindi dovremo giocare a calcio con grande qualità – ha aggiunto Italiano -. Se verremo fuori dalle situazioni di difficoltà che incontreremo, possiamo fare bene. Qui troveremo un ambiente caldo, una tifoseria che spingerà forte il Twente. Noi dovremo stare molto attenti, tutto dipenderà dal nostro atteggiamento”.

In conferenza stampa anche il portiere viola Pietro Terracciano. “So che questo è un momento importante per tutti noi, non solo per me. Servirà la giusta tensione e attenzione, ci giochiamo anche quanto fatto l’anno scorso. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti – spiega l’estremo difensore della Fiorentina -. Sappiamo che domani troveremo un ambiente caldo che cercherà di trascinare la propria squadra, starà a noi farci trovare lucidi e dimostrare di saper stare dentro la partita per tutti e 90′. Non abbiamo scuse, non dovranno esserci cali di tensione”.

