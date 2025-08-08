Fiorello, ladri nella sua villa: rubati gioielli e diversi orologi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Ladri nella notte a casa di Rosario Fiorello in via della Camilluccia a Roma. Da una prima ricostruzione i ladri avrebbero messo le mani su oggetti di grande valore: monili in oro, collane, pietre preziose e diversi orologi. Il bottino, anche se ancora deve esser fatta una stima precisa, sarebbe superiore ai 300mila euro. A riportare la notizia è il Messaggero.

I ladri si sono introdotti nella casa attraverso una porta finestra. Una volta all’interno, si legge sul quotidiano, hanno rovistato in tutte le camere e arraffato quanto trovato di prezioso e nascosto nell’abitazione. Del saccheggio notturno nella casa di Fiorello si occupa la Polizia. Gli agenti hanno effettuato un lungo sopralluogo, anche con l’aiuto della Scientifica.

Proprio gli esperti della Scientifica hanno usato vari reagenti per cercare di trovare eventuali tracce lasciate dai ladri. Ma sembra che non sia stato individuato nessun elemento utile, questo a riprova che ad agire è stata una banda di esperti malviventi. I banditi devono avere usato appositamente dei guanti in lattice per non lasciare impronte digitali.