Fiocco azzurro in casa Menconi, è nato Riccardo

Ha preso in contropiede tutti, venendo alla luce con quasi tre settimane di anticipo rispetto al previsto, il piccolo Riccardo. Grande festa in casa Menconi – Masciotti per la nascita, martedì pomeriggio all’ospedale di Spoleto, di questo tenero frugoletto.

Tanta la gioia per papà Paolo Augusto, noto addetto stampa di diverse società sportive spoletine attuali e passate, e di mamma Annalisa, ma anche ovviamente per i nonni e la zia.

Benvenuto allora Riccardo e tanti auguri a Pato e Annalisa dalla redazione di Tuttoggi.info.

