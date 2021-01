Finti carabinieri rapinano donna, è l'ennesimo caso - Tuttoggi

La rapina nella zona di Tuoro sul Trasimeno, i due finti carabinieri hanno intimato ad un'auto di accostare e poi hanno minacciato la donna con una pistola

Lampeggiante sull’auto accostata lungo la strada, pettorine da militari dell’Arma indosso ed una pistola (non si sa se vera o giocattolo). Si sono finti carabinieri ed hanno rapinato così una donna, facendola prima accostare con l’auto e poi minacciandola.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato nei pressi del raccordo autostradale Perugia – Bettolle, all’altezza di Tuoro sul Trasimeno. I due finti carabinieri hanno fermato un’auto facendola accostare per un controllo. Ma la giovane donna che era alla guida si è accorta ben presto che quelli non erano veri militari. I due malfattori, infatti, l’hanno minacciata con una pistola intimandole di consegnargli quanto aveva con sé, poi si sono dati alla fuga a bordo di una Audi grigia, forse rubata. La ragazza, dopo lo shock iniziale, non ha potuto far altro che allertare i veri carabinieri e denunciare il fatto.

Ad indagare sono i militari della Compagnia di Città della Pieve. Ma la rapina messa in atto dai finti carabinieri, in realtà, è l’ennesima messa a segno nelle ultime settimane nel territorio della provincia di Perugia. I due avrebbero agito in almeno altri due casi con lo stesso modus operandi.