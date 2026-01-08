Finti appartenenti alle forze dell’ordine, sette arresti per truffe agli anziani - Tuttoggi.info





NAPOLI (ITALPRESS) – Sette persone sono state arrestate questa mattina dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli su una serie di truffe ai danni di anziani. Secondo gli investigatori, gli indagati facevano parte di un’organizzazione con base nel capoluogo campano che, a partire da dicembre scorso, avrebbe colpito in diverse province italiane, incassando circa 200 mila euro. Le vittime, tutte molto anziane, venivano contattate al telefono da falsi appartenenti alle forze dell’ordine. Con toni allarmanti, raccontavano di gravi incidenti stradali causati da un parente e della necessità immediata di pagare un risarcimento per evitarne l’arresto. Sotto shock, gli anziani consegnavano contanti e gioielli. Altri quattro indagati sono stati sottoposti a misure cautelari meno restrittive.

pc/gtr/ai

(Fonte video: Polizia di Stato)