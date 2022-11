abr/gtr

Per questa seconda edizione torinese della Nitto ATP Finals non è solo il Pala Alpitour protagonista dell’appuntamento. Piazza d’Armi, con la sua area di 3.600mq ospita fino 2 mila persone in contemporanea e, proprio all’interno del Fan Village, la principale attrazione di quest’anno è il totem interattivo presente allo stand di Intesa Sanpaolo, Host Partner delle Nitto ATP Finals.