Finisce fuori strada col camion, era ubriaco: 40enne denunciato

Incidente sulle strade del Trasimeno, il camionista era ubriaco: aveva un tasso alcolemico pari a 2,23 gr/L

Era ubriaco il quarantenne che, alla guida del proprio camion, è finito fuori strada lungo le strade del Trasimeno, sabato pomeriggio. L’uomo, soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri del Norm della Compagnia di Città della Pieve, aveva perso il controllo dell’autocarro in prossimità di una svolta. Era finito dunque in un terreno agricolo. Sottoposto ad alcoltest, è risultato essere ubriaco oltre 4 volte il limite: aveva un tasso alcolemico pari a 2,23 gr/L. Per l’uomo, residente nella zona, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, nonché il fermo amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo.

Terminati i vari accertamenti, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto responsabile di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 c.2 del Codice della Strada.