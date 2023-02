“L’inflazione è stata ripida, ci ha scavalcato e questo è il momento in cui dobbiamo mettere in campo una contrattazione capace di difendere i salari dei lavoratori”. A dirlo il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, in occasione di un’iniziativa sulla contrattazione di IndustriAll Europe a Milano.

