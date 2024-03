Filippo Vecchi: "Sarà una squadra di persone competenti nella lista civica che porterà il mio nome" - Tuttoggi.info

Il candidato civico si presenta in contrapposizione ai due candidati sindaci strettamente di sinistra

Filippo Vecchi annuncia le prossime mosse e anticipa che la sua squadra sarà formata da persone competenti e che avrà una lista civica che porta il suo nome. Candidato indipendente a sindaco di Castiglione del Lago, nato e vissuto nel paese e profondamente attaccato al suo territorio, dottore Commercialista, Vecchi non ha mai partecipato alla vita politica e non è stato mai iscritto a nessun partito politico, ma ha molte competenze sul funzionamento della macchina amministrativa degli enti pubblici svolgendo da molti anni l’attività di revisore dei conti degli enti stessi.

“Sono intenzionato – ha dichiarato Filippo Vecchi – a ridare pari dignità ai cittadini e a occuparmi del paese e delle frazioni oramai lasciate a sé stesse con un livello di degrado e abbandono ingiustificato”.

Il candidato civico si presenta in contrapposizione ai due candidati sindaci strettamente di sinistra, “personaggi e protagonisti della vita politica – ha aggiunto – con varie legislature alle spalle; uno come attuale sindaco e l’altro come consigliere entrato nella maggioranza”.

Filippo Vecchi ci tiene a sottolineare di essere, dopo 70 anni di storia politica del paese, “l’unico candidato civico nuovo e indipendente, a differenza degli altri candidati”, e si prepara a costituire la sua squadra, il gruppo di collaboratori che lo accompagneranno in questa avventura.

Quindi è il primo candidato veramente nuovo, libero e indipendente e lancia anche la lista civica che porta il suo nome.

“La lista civica Filippo Vecchi Sindaco – ha concluso – sarà formata da persone competenti e determinate, con l’unico scopo di dare soluzione agli innumerevoli problemi del comune e del suo territorio martoriato da evidenti segni di degrado”.

Filippo Vecchi, affermato professionista castiglionese, conosciuto nel mondo dell’associazionismo, ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Castiglione del Lago il 4 febbraio scorso.

Per contattare il candidato Sindaco:

email: Filippo.vecchi71@gmail.com

Whatsapp: 393 974 5262