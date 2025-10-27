 Filippo Magnini: "Mia moglie Giorgia gelosa? Ecco perché non era a Ballando" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Filippo Magnini: “Mia moglie Giorgia gelosa? Ecco perché non era a Ballando”

tecnical

Filippo Magnini: “Mia moglie Giorgia gelosa? Ecco perché non era a Ballando”

Lun, 27/10/2025 - 16:02

Condividi su:

(Adnkronos) –
Filippo Magnini ospite oggi a ‘La volta buona’ ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo all’assenza della moglie Giorgia Palmas a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 25 ottobre.  

Negli ultimi giorni si era diffusa la voce che l’ex velina fosse gelosa del rapporto tra Magnini e la partner di ballo, Alessandra Tripoli. Un’ipotesi alimentata anche dai commenti della giuria, che aveva elogiato la loro ultima esibizione, una delle più apprezzate della serata, ma aveva sottolineato anche la ‘freddezza’ dell’ex nuotatore, giudicato poco sciolto e poco partecipe nella performance. Guillermo Mariotto in particolare aveva ironizzato: “Se c’è Giorgia in studio, Filippo non si scioglie”.  

 

Oggi, nel salotto di Caterina Balivo, l’ex nuotatore ha chiarito la situazione: “Non è così, non ci conoscono. Noi ci amiamo alla follia. Dipende da me, sono io che non sono capace a esternare i miei sentimenti in un contesto che non mi è familiare”, ha spiegato. La moglie Giorgia non era presente in studio perché era a casa con la figlia Mia: “Giorgia ha cercato di tenerla sveglia e si è addormentata poco prima della nostra esibizione”.  

Poi, un simpatico aneddoto: “Mia figlia mi ha scambiato per Simone Di Pasquale… era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli!” 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!