Filiera degli oli minerali usati, Italia all'avanguardia - Tuttoggi

Portare l’economia circolare in testa alle agende politiche è una priorità per l’Italia e una risposta concreta alle crisi globali in atto. Ed è anche la formula vincente adottata da oltre 40 anni dal Consorzio nazionale degli oli minerali usati, che ha presentato a Milano il Rapporto di Sostenibilità 2021. Dal documento emerge che Conou ha avviato a rigenerazione oltre il 98% dell’olio usato raccolto, confermando una sostanziale “circolarità” completa da cui è venuto un significativo alleggerimento della bilancia energetica del Paese.

xh7/fsc/mrv