Fili in trama, in mostra anche i lavori degli ospiti delle strutture del Distretto del Trasimeno - Tuttoggi

Gli ospiti delle Strutture residenziali e semiresidenziali del Distretto del Trasimeno (Residenze Protette San Sebastiano e Olindo Brancaleoni, Centro diurno Brancaleoni, Centri diurni per disabili, Comunità alloggio per disabili adulti di Magione) esporranno i loro lavori artigianali a “Fili in Trama”, la mostra internazionale del merletto e dei ricami in programma a Panicale dal 16 al 18 settembre 2022. I diversi manufatti, prodotti dagli anziani e disabili adulti, saranno in un gazebo posizionato davanti alla Residenza protetta Brancaleoni, situata in via Belvedere 2.

I lavori artigianali, realizzati nei diversi laboratori, caratterizzano l’offerta rieducativa-socializzante dei centri diurni. Nelle tre giornate di esposizione, gli utenti, i familiari e gli operatori della Cooperativa Seriana, che gestisce in appalto le strutture, avranno l’opportunità di far conoscere ai visitatori le modalità di lavorazione dei manufatti e la peculiarità dell’offerta assistenziale che contraddistingue il territorio.