Sul piano vaccinale “la Sicilia è tra le prime regioni in Italia, ci sono delle buone pratiche ma anche delle cose da migliorare”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, a margine della sua visita a Catania in uno degli hub vaccinali siciliani e dell’incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci.

sat/red (fonte video: Regione Siciliana)