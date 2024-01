ROMA (ITALPRESS) – “Mia madre è sempre stata molto presente con noi, mi ha stretto la mano fino all’ultimo respiro e una parte di me se n’è andata con lei lassù in cielo”. Così Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, alla camera ardente della madre allestita in Campidoglio. “Mia mamma era veramente sincera, bella, dolce e apprensiva, con una pazienza fuori dal comune. Ha sempre fatto qualsiasi cosa per noi. Grazie a tutti per l’affetto che le state dando, lo sentiamo bene”, aggiunge.

xp3/tvi/gtr