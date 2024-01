Figlia di Sandra Milo "Ha sempre combattuto per battaglie civili" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il cinema a volte l’ha osannata, a volte l’ha dimenticata. Lei però ha sempre donato agli altri: se n’è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà perché ha donato tutto sempre a chi ne aveva più bisogno”. Sono le parole di Debora Ergas, primogenita di Sandra Milo, in Campidoglio per la camera ardente della madre scomparsa ieri a novant’anni. “È stata capo famiglia di sé stessa ed è stata una grande mamma – ricorda ancora la figlia, giornalista Rai – mia mamma ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza alle donne negli anni Sessanta quando nessuno ne parlava, per il diritto al divorzio e per gli stipendi uguali. Si è battuta perfino per il fine vita e per l’autodeterminazione affinchè ognuno se ne potesse andare da questo mondo quando e come volesse. E si è battuta per gli animali”, conclude.

