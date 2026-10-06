Figc, Paltrinieri "Vicenda molto sottile,Malagò ha dimostrato di saper lavorare" - Tuttoggi.info

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Figc, Paltrinieri “Vicenda molto sottile,Malagò ha dimostrato di saper lavorare”

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Figc, Paltrinieri “Vicenda molto sottile,Malagò ha dimostrato di saper lavorare”

Mar, 06/10/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – “È molto sottile la vicenda e spero si possa arrivare ad una soluzione già in giunta, ma siamo pronti anche se non dovesse succedere. Ho le idee abbastanza chiare, ma devo dire che non è stato facile per me e sono stato molto combattuto”. Così il nuotatore azzurro e membro in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, Gregorio Paltrinieri, entrando al Coni in vista della Giunte e del Consiglio Nazionale. “Penso che Giovanni (Malagò ndr) abbia dimostrato di saper fare il suo lavoro in tanti anni di sport e può essere giusto che lui continui, aveva vinto con larga maggioranza”, conclude Paltrinieri. mec/gm/gtr

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