 Figc, Abodi "Pronto a lavorare assieme a Malagò" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Figc, Abodi “Pronto a lavorare assieme a Malagò”

ItalPress

Figc, Abodi “Pronto a lavorare assieme a Malagò”

Mer, 07/10/2026 - 17:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Al di là che oggi Malagò sia il commissario, anche da commissario possiamo e dobbiamo lavorare. Il calcio ha bisogno di cambiare, di riformarsi, mettersi in discussione e fare autocritica. Si può anche non perdere se si impara qualcosa e vale anche per me naturalmente. È arrivato il tempo di sedersi attorno ad un tavolo per affrontare i temi necessari con il linguaggio e la postura dello sport che non è sempre quello che è stato raccontato. La lezione di ieri può aiutarci a non ripetere gli stessi errori”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione del Mondadori Academy Forum Orienta, presso la CEOforLIFE Clubhouse di Montecitorio, all’indomani della nomina di Malagò a commissario Figc.
mec/glb/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!