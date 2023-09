Fiera dei Soprastanti, il ritorno è un successo

Giovedì la consegna del premio Picuti a Maurizio Molinari

Sono stati in migliaia a percorrere gli spazi della Fiera dei Soprastanti, tornata dopo tre anni di stop. Migliaia da mattina a sera tra la corte di palazzo Candiotti e via della Scuola Arti e Mestieri per ammirare bancarelle di artigianato e prelibatezze locali. Uno spettacolo che non si è voluto perdere neanche il calciatore folignate Leonardo Spinazzola.

Il Premio Picuti

Sta per tornare inoltre il “Premio giornalistico nazionale ‘Dodici giornali sottobraccio’, istituito a Foligno dall’Ente Giostra della Quintana per ricordare la figura dell’avvocato Ariodante Picuti, assegnato per il 2023 a Maurizio Molinari, direttore del quotidiano ‘La Repubblica’. Così si è espressa all’unanimità la giuria presieduta dal curatore del Premio, il giornalista Roberto Conticelli, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, e composta dal presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, dall’avvocato Giovanni Picuti in rappresentanza della famiglia e dai giornalisti Fabio Luccioli e Manuela Marinangeli.

La Quintanella

Grande successo, inoltre per le prove della Quintanella di Scafali, che hanno riempito piazza san Domenico sabato 2 settembre. Affluenza di grande pubblico che ha assistito emozionato alle

performance degli otto cavalieri in sella alle loro bici. A far registrare il miglior tempo è stato il cavaliere di Forno Vecchio, Valerio Bruschi. L’appuntamento è ora per lunedì 18 settembre, nella Frazione di

Scafali, con l’apertura dei convivi rionali, che segnerà una settimana densa di eventi.