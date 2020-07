Fiera Milano lancia MGW-X, show di Entertainment digitale - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Milan Games Week, evento dedicato al mondo dei videogiochi, degli esport, del digital entertainment e della geek culture, e Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria, dell’intrattenimento e della cultura pop, si uniscono e danno appuntamento al pubblico dal 26 al 29 novembre 2020 per un’edizione digitale: nasce MGW-X, una vera e propria Xtensive Xperience, in partnership con la piattaforma di live streaming Twitch.

Per Milan Games Week sarà un’edizione rivoluzionaria, l’edizione “X”, la decima, la più “Xtensive”: uno show digitale il cui hub resterà il quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho che però, per l’occasione, diventerà un vero e proprio studio televisivo.

Da qui, davanti a un pubblico di sala molto ristretto e selezionato, presentatori d’eccezione scandiranno i tempi di un palinsesto ricco e multiforme che prenderà vita sui canali Twitch e sul sito della stessa Milan Games Week. Key people, talent, cantanti, youtuber, cosplayer, creator e pro-player, e ancora talk d’approfondimento con special guest, anteprime dal mondo del gaming, concerti live, tornei, contest e le sempre più rilevanti realtà indie italiane.

A questo si aggiunge il mondo dei contenuti di Cartoomics, che renderà il programma dell’evento ancora più ampio e d’appeal per migliaia di appassionati.

L’appuntamento con la Opening Night è per giovedì 26 novembre con i principali attori del mondo del gaming e della pop culture: i leader dell’industria videoludica internazionale e i top influencer, ma soprattutto i protagonisti degli esport, con PG Esports pronta a emozionare il pubblico con tornei di gaming competitivo carichi di adrenalina.

