Fiera di San Valentino, oltre 200 operatori | Tutte le info e la specifica ordinanza - Tuttoggi

La Fiera di San Valentino si svolgerà venerdì 14 febbraio in viale Trento. Sono attesi oltre 200 operatori che venderanno al pubblico dalle 9 alle 19.

La viabilità nell’area interessata è disciplinata da un’apposita ordinanza che istituisce il divieto di circolazione in viale Trento dalle 3 del mattino del 14 febbraio fino alle 6 del mattino del 15; divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto residenti nella via e veicoli di soccorso, in via delle Ginestre dalle 3 del 14 febbraio alle 6 del 15. Sono altresì istituiti il divieto di fermata sul lato destro direzione viale Trento e stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide sul lato opposto; divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Papa Zaccaria dalle 7 alle 20 del 14; divieto di circolazione per tutti i veicoli per il tratto di viale degli Oleandri compreso tra viale Trento e il primo passo carrabile; divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli in entrambi i lati nei tratti di viale Turati retrostanti la Basilica di S. Valentino in prossimità della rotatoria A. Pensa dalle 7 alle 20 del 14; divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli in entrambi i lati nel tratto di via San Valentino compreso tra il Mulino e Via Papa Zaccaria dalle 7 alle 20 del14; divieto di sosta per tutti i veicoli in entrambi i lati del primo tratto di via Brodolini (direzione di marcia via S. Valentino/viale Turati dalle 7 alle 20 del 14 febbraio.

Per garantire gli accessi ordinari alle strutture sanitarie del complesso Le Grazie (Guardia Medica, Hospice, Centro Geriatrico) durante lo svolgimento della fiera, nel piano di sicurezza, corredato dalla planimetria, è stato previsto l’utilizzo di tratti di viabilità ubicati all’interno del parco normalmente adibiti al transito di pedoni. Per gli aspetti attinenti al commercio è stata adottata una specifica ordinanza consultabile nell’area dedicata del sito istituzionale http://www.comune.terni.it/fiere-e-manifestazioni. E’ previsto un numero complessivo di posteggi concedibili per l’occasione, di dimensioni 8 x 4, pari a 205, di cui, 191 per gli operatori il commercio su aree pubbliche, 5 per i produttori dei propri fondi, 5 per gli artigiani, 2 per i soggetti disagiati ex L. 104.

Per ulteriori informazioni ufficio Commercio 0744549772, 748.