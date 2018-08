Fiera della Consolazione a Todi, la graduatoria degli ambulanti

share

Torna a Todi la Fiera della Consolazione, in programma l’8 settembre. Con determinazione dirigenziale n. 727 del Comune di Todi, in data 29/08/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posteggi nella Fiera della Consolazione in programma nell’area di Via don Abdon Menecali.

Gli operatori utilmente collocati in graduatoria sono convocati in data 6 settembre 2018 dalle ore 15,00 presso l’ufficio Sviluppo Economico in Piazza di Marte, 1 per la scelta del posteggio. Sono in tutto 30 gli ambulanti in graduatoria. L’elenco è disponibile cliccando qui.

