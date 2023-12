MILANO (ITALPRESS) – La finanza può svolgere un ruolo fondamentale per promuovere i temi legati alla sostenibilità, ma servono strumenti adeguati. Come i green bond, ancora non abbastanza conosciuti dai risparmiatori ma dal forte impatto sul Pil. Ne ha parlato Simone Chelini, Head of ESG & Strategic Activism di Fideuram Asset Management SGR.

