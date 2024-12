Fidanza "Premio Sakharov segnale importante contro Maduro" - Tuttoggi.info

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono particolarmente soddisfatto per l’assegnazione di questo premio, che conclude un lavoro che ho portato avanti personalmente come presentatore della candidatura per il gruppo dei Conservatori,successivamente sostenuta anche dai Popolari”. Così Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha commentato il conferimento del Premio Sakharov 2024 a Edmundo González Urrutia e alla leader dell’opposizione democratica venezuelana Marìa Corina Machado.

