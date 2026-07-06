Fico "Per Napoli serve un piano sicurezza con investimenti importanti" - Tuttoggi.info

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Fico “Per Napoli serve un piano sicurezza con investimenti importanti”

ItalPress

Fico “Per Napoli serve un piano sicurezza con investimenti importanti”

Lun, 06/07/2026 - 21:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ chiaro che per Napoli ci vuole un piano sicurezza importante, anche con investimenti importanti, ma la sicurezza è un concetto che viaggia a 360 gradi: dobbiamo lavorare su tanti aspetti, che sono quelli delle marginalizzazioni, della scuola, dell’educazione, del lavoro, della formazione, e della cultura come vero primo presidio di legalità in tutti i quartieri”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che, a margine della presentazione della stagione artistica 2026/2027 del Teatro Trianon Viviani, si “unisce all’appello del sindaco” di Napoli, Gaetano Manfredi, il quale ha chiesto al Governo risorse per un piano strategico mirato per la sicurezza della città.
xc9/col3/mca1

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