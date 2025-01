Fiat, Thorel "Vogliamo dominare sui veicoli da 2 ai 4 metri" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Vogliamo dominare il mercato su tutti quei veicoli che vanno dai due metri e mezzo ai quattro: lo stand di Bruxelles è la dimostrazione di quello che è Fiat in Europa”. Questo il commento di Gaetano Thorel, vice-Presidente senior in Stellantis e responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l’Europa, in un’intervista a margine del Salone dell’Auto, in corso a Bruxelles dal 10 al 19 gennaio. “Sul nostro stand si trova dalla Topolino, alla 500 elettrica in versione Armani fino alla Pandina, che resta la nostra icona indiscussa in Italia con 100 mila modelli all’anno – ha aggiunto Thorel -. Oggi, inoltre, fa il suo debutto la Grande Panda, sia in versione elettrica che ibrida. Questa è la rappresentazione di quello che Fiat è in Europa e dentro Stellantis”. “L’elettrico è una tecnologia corretta, ma è chiaro che ci vuole del tempo. Il punto di arrivo è già segnato, ma la vera discussione è come arrivarci senza creare troppi problemi all’industria dell’automotive in Europa” aggiunge rispondendo a una domanda in merito all’elettrico. “Il fatto di guidare una macchina a 0 emissioni è una bellissima cosa. Io stesso guido una 500 elettrica da tre anni e non tornerei mai indietro” ha sottolineato Thorel, per poi aggiungere “l’Italia ha ancora della strada da fare sotto questo punto di vista. Credo si debbano superare delle barriere e soprattuto che si debba effettivamente far guidare le macchine elettriche alle persone”.

