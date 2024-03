ROMA (ITALPRESS) – Fiat Professional rinnova la sua gamma. Per Doblò, Scudo e Ducato arrivano nuovi allestimenti interni e frontali più aggressivi. Migliorati anche i motori diesel e le versioni elettriche. I prezzi vanno dai 20.700 euro di Doblò, ai 28.100 per Scudo, ai 32.400 euro per il Ducato.

tvi/gsl