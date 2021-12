Fiat Professional, nuovo Scudo il furgone con il comfort di un’auto - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – E’ ordinabile il nuovo Scudo. Dopo E-Ducato, è il secondo veicolo commerciale di Fiat Professional disponibile anche in versione elettrica. Un altro passo importante del viaggio di Fiat verso l’elettrificazione. La migliore offerta BEV della categoria per affrontare le sfide professionali senza alcun compromesso. Dotato di una batteria da 50 o 75 kWh, il Nuovo E-Scudo è il migliore della categoria in termini di autonomia, che raggiunge 330 km (ciclo WLTP). E’ il partner perfetto per i professionisti grazie ad un uso “smart” dello spazio e ad una capacità, un carico utile e un volume ai vertici della categoria, il tutto con dimensioni esterne contenute. Ergonomia e modularità della cabina altamente flessibili e, grazie a “Moduwork”, si aggiunge la possibilità di convertire il doppio sedile del passeggero in una postazione di lavoro o in un ampliamento del vano di carico.

La maneggevolezza equivalente a quella di un’auto, le dimensioni perfette per l’ambiente urbano (altezza massima di 1,9 m), l’abitacolo ergonomico e una serie completa di ADAS e funzioni di sicurezza offrono al cliente una guida senza stress e un comfort straordinario, il tutto a zero emissioni. Disponibile con motorizzazione full-electric e diesel, con cambio manuale o automatico. Il nuovo Scudo è ordinabile in quattro versioni e fino a tre lunghezze: Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1.

(ITALPRESS).