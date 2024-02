Fiamme in una casa di Villa Palma, vigili del fuoco in azione - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco di Terni in azione con due squadre e tre mezzi in via dei Colli, nella zona di Villa Palma

Vigili del fuoco di Terni in azione per domare un incendio che sta interessando una casa in zona Villa Palma. L’allarme in particolare è scattato in via dei Colli: sul posto sono presenti due squadre dei pompieri con tre mezzi. Secondo quanto si apprende, all’interno dell’abitazione non erano presenti i proprietari.

L’incendio ha interessato alcuni sacchetti di pellet che erano all’interno del garage. Il denso fumo poi ha invaso l’abitazione sovrastante che non è stata interessata dalla fiamme ma solo dal fumo. Non si è reso necessario evacuare le abitazioni adiacenti che sono villette a schiera contigue. Non ci sono feriti.