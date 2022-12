Le Fiamme Gialle, unitamente a funzionari del locale Ufficio delle Dogane, nel corso del 2022, hanno eseguito oltre 1.100 controlli su bagagli e spedizioni in transito presso lo scalo aereo di Bologna, finalizzati al contrasto del fenomeno del commercio illegale di specie di flora e fauna selvatica in via di estinzione. L’azione posta in essere ha portato, tra l’altro, al sequestro di varie specie di coralli e di avorio.

