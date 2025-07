Fiamingo e Santuccio "Peccato, siamo sempre salite sul podio" - Tuttoggi.info

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Volevamo la medaglia, abbiamo lottato con le unghie e con i denti contro una Corea che era ballerina e noi forse alla fine abbiamo un po’ penato per una questione fisica, siamo un po’ calate e purtroppo è andata così”. Lo dice Rossella Fiamingo dopo la sconfitta patita dalla squadra azzurra femminile di sciabola nella finale mondiale per il bronzo. “Erano sei anni che vincevamo una medaglia, siamo comunque arrivate nelle prime quattro del mondo, l’anno scorso abbiamo gioito con le Olimpiadi e ci rifaremo il prossimo anno. Avevamo famissima, volevamo questo Mondiale che ci manca e speriamo di riprenderlo in futuro”. Non meno delusa l’altra etnea Alberta Santuccio: “Speravo di finire questo Mondiale con un altro mood, avevamo iniziato splendidamente tutte e tre dimostrando di esserci e di volere una medaglia, per questo non sto sicuramente bene. Un po’ di stanchezza c’era ma è stata più una cosa a livello mentale, non siamo soddisfatte di come sono andate le cose però siamo sempre state sul podio e anche alle migliori ogni tanto può capitare uno scivolone”.

