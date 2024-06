Fiabe bianche e Fiabe nere, a Spoleto letture per adulti e bambini - Tuttoggi.info

La maratona di lettura di fiabe è in programma per giovedì 6 giugno a Palazzo Mauri, presso la Biblioteca "Carducci"

Giovedì 6 giugno alle ore 17.00 nella sede della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto a Palazzo Mauri in via Brignone, 14, è in programma la maratona di lettura per adulti e bambini organizzata dalla Scuola di teatro teodelapio.

Paola Cocchi, Mariella Farinelli, Samanta Jurato, Tiziana Lilli, Mirko Peruzzi, Franca Reggiani del gruppo di lettura espressiva della Scuola di Teatro Teodelapio, diretto da Anna Leonardi, leggeranno brani tratti da Il Gatto con gli stivali e Barbablu di Charles Perrault, Il tenace soldatino di stagno di Hans Christian Andersen, La ragazza mela da Fiabe Italiane a cura di Italo Calvino e Il gigante egoista di Oscar Wilde.

Le letture saranno accompagnate dal violino di Monica Pontini.

La partecipazione è ad ingresso gratuito.