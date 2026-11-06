FI, Zangrillo "Nessuno scontro interno, serve una leadership diffusa" - Tuttoggi.info

LATINA (ITALPRESS) – “Parlare di scontro interno” in Forza Italia, “secondo me, non è corretto. La nostra formazione politica ha vissuto una fase di vera e propria disruption, un momento di rottura profondo segnato dalla perdita del nostro Presidente, Silvio Berlusconi, che per trent’anni è stato il punto di riferimento assoluto. Nessuno di noi può pensare di sostituire Berlusconi. Dobbiamo quindi imparare a lavorare in modo diverso: con un maggior coinvolgimento, una maggiore capacità di ascolto e di dialogo: serve una leadership diffusa”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando alla manifestazione “Nexus 2026” a Latina.(fonte video: Nexus)

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