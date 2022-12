Scontro verbale tra il coordinatore siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè e l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone (Fi) durante la Festa Tricolore di Fdi a Catania. “Devi andare via da Forza Italia”, dice Falcone a Micciché che replica: “Proprio per evitare questo clima credo sia corretto che io vada via, perché ribadisco che non si devono dire le bugie”.

xd9/mgg/