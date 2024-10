FI, l'Assemblea nazionale a Palermo rende omaggio a Berlusconi - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Vorrei per rendere omaggio al nostro leader e a questa meravigliosa terra così ben guidata da Renato Schifani, dalla sua giunta, dai nostri deputati regionali, e farvi una piccola sorpresa che abbiamo organizzato anche in complicità con Maurizio Gasparri, una sorpresa dedicata alla Sicilia e al nostro leader, Silvio Berlusconi”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annunciando il video per rendere omaggio allo storico leader di Forza Italia in occasione della kermesse azzurra che si tiene a Palermo.

xd6/col3/gsl