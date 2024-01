PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta dimostrerà di essere un partito in piena salute. I nostri sono valori che non potranno mai consumarsi e che ci identificano come moderati, liberali ed europeisti: il nostro compito è portare avanti questi valori e non guardare al passato dei trent’anni trascorsi ma ai prossimi trenta”, sottolinea Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia.

