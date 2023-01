Festival Spoleto, una mostra per ricordare Gian Carlo Menotti nell’anniversario della scomparsa - Tuttoggi

In occasione del 16° anniversario della scomparsa, apertura straordinaria della mostra "Gli anni Menotti 1958-1998" all'ex Monte di Pietà

Mercoledì 1° febbraio il Festival dei Due Mondi ricorda il suo fondatore Gian Carlo Menotti, in occasione del 16° anniversario della scomparsa, con l’apertura straordinaria della mostra Gli anni Menotti 1958-1998 al palazzo ex Monte di Pietà di via Saffi, nel nuovo allestimento curato da Piero Maccarinelli e Monica Trevisani.

L’ingresso alla mostra è libero, con orario continuato dalle ore 11 alle ore 19. In quest’occasione il pubblico potrà visitare il percorso espositivo accompagnato della curatrice, con un racconto del progetto di recupero del patrimonio avviato dalla Fondazione negli ultimi due anni. Alle ore 11 è previsto un momento celebrativo alla presenza del Presidente della Fondazione e Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e dell’Assessore Danilo Chiodetti.



Il nuovo allestimento consente di conoscere da vicino l’universo personale del fondatore del Festival, attraverso foto inedite, filmati, manifesti e programmi originali, che raccontano l’atmosfera del Festival di quegli anni. La straordinaria ricchezza delle produzioni del periodo menottiano è testimoniata dall’esposizione dei costumi di L’italiana in Algeri del 1969, di Amahl and the Night Visitors del 1996 e del Naso del 1995. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Luce che ha messo a disposizione materiali inediti, sono esposte 40 fotografie che restituiscono lo spirito mondano e internazionale degli “anni Menotti”.