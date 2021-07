Festival Rai per il Sociale, a Spoleto anche 3 ministri - Tuttoggi

Prima edizione per il Festival Rai per il sociale, dedicato al tema della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. Il programma

Il “gotha” della Rai e tre ministri a Spoleto per il Festival Rai per il Sociale, al via da domani (2 luglio) e fino a domenica al complesso monumentale di San Nicolò. Un appuntamento alla sua prima edizione ed organizzato in collaborazione con ASviS (l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) all’interno del Festival dei Due Mondi.

Si tratta di un evento che vedrà al centro il tema della sostenibilità, analizzato in tutte le sue differenti declinazioni. Non una moda, ma una chiave per capire e per agire: per sciogliere i nodi delle crisi che stringono la nostra società e aprire la strada a un nuovo modello di sviluppo.

Il Festival Rai per il sociale e la sostenibilità

Sostenibilità come tema ambientale, che investe i consumi alimentari così come le scelte urbanistiche. Sostenibilità come tema economico, che deve orientare la destinazione delle ingenti risorse in arrivo dal Next Generation EU. Sostenibilità come tema sociale, che deve far fronte alla richiesta di un’Italia più giusta.

Il Festival – aperto a tutti e ad accesso completamente gratuito – metterà a confronto istituzioni ed esperienze di solidarietà, ministri e parti sociali, economisti e rappresentanti del Terzo Settore, i “palazzi” delle decisioni e le “periferie” da illuminare, i manager e le voci della cultura. Negli scambi che verranno coordinati dai direttori delle diverse testate Rai, il filo comune sarà la ricerca delle soluzioni che già oggi lo sviluppo sostenibile propone, anzi esige.

Nella tre giorni di Spoleto, ospitata all’interno del prestigioso Festival dei Due Mondi, verranno presentate anche esperienze significative del “racconto Rai”, cioè voci che nell’offerta attuale indicano la particolare attenzione con cui il Servizio Pubblico guarda al sociale.

“Rai accessibile, aperta al dialogo e sensibile”

“Durante i tre giorni del Festival – spiega la Rai – cercheremo di accompagnare, con i volti noti della nostra Azienda, i partecipanti lungo un percorso in cui l’incontro con personalità illustri del mondo delle Istituzioni nazionali ed internazionali, di taglio tipicamente interattivo, sarà alternato a momenti di intrattenimento, di vera e propria scoperta delle eccellenze del territorio, nonché di convivialità. Faremo incontrare al pubblico presente una Rai accessibile, aperta al dialogo, sensibile ed attenta della quale loro stessi si sentiranno protagonisti grazie ai collegamenti in diretta nei programmi di Reti e Testate.

Una particolare attenzione verrà riservata ai giovani. Bambini, adolescenti e ragazzi infatti sono i primi soggetti chiamati a pagare un prezzo alle scelte del passato, che ne condizionerà in ogni caso il futuro, e sono anche i primi a cui si impone la necessità irrevocabile di attivarsi per chiedere, o realizzare in prima persona, linee di azione diverse. Le parole chiave saranno: giovani, qualità, approfondimento, interazione!“.

Festival Rai per il sociale, il programma completo

2 luglio 2021

Festival Rai per il sociale, l’inaugurazione

10.00 – 10.30 SALA CONFERENZE (piano terra)

Saluti dell’Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini

Saluti della Direttrice del Festival di Spoleto Monique Veaute

Saluti della Commissaria Prefettizia Tiziana Tombesi

Saluti del Coordinatore operativo ASviS Giulio Lo Iacono

Saluti Direttore de La Tarde – Cope Fernando De Haro (in collegamento da Madrid)

Saluti del Presidente Commissione di Vigilanza Rai Alberto Barachini

Testimonianze del Progetto Illuminare le Periferie

Sostenibilità Ambientale

Programma

10.30 -12.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

PRESENTE E FUTURO PER UN’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA CLIMATICA

Panel

Sabrina Giannini (Giornalista ed Autrice tv)

Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura)

Guido Levrini (Responsabile ESA nel programma «Copernicus»)

Ettore Prandini (Presidente Coldiretti)

Debora Rasio (Prof.ssa Sapienza, Nutrizionista)

Maria Grazia Spitoni (Prof.ssa Sapienza, Psicoterapeuta)

Modera: Giuseppe Carboni (Direttore TG1)

12.00 – 13.00 SALA PROIEZIONI (piano primo)

Spazio Rai Libri – Presentazione

“ITALIA GREEN – LA MAPPA DELLE ECCELLENZE ITALIANE NELL’ECONOMIA VERDE”

Incontro con l’autore Marco Frittella

Intervistato da Andrea Vianello (Direttore Rai News 24)

13.00 – 14.00 AREA GIARDINO

DAL DIRE AL FARE lunch “green” con i prodotti tipici del territorio

14.30 – 15.15 SALA PROIEZIONI (piano primo)

Evento Rai Ragazzi “GREEN 2”

ConduconoMario Acampa eCarolina Benvenga

15.45 – 16.30 SALA PROIEZIONI (piano primo)

Replica

Evento Rai Ragazzi “GREEN 2”

ConduconoMario Acampa eCarolina Benvenga

16.30 – 18.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

DAL BORGO ALLA METROPOLI GREEN: COME LA SOSTENIBILITÀ ORIENTA L’URBANISTICA DEL FUTURO

Panel

Daniela Bartolini (Progetto «Multifactory R84» Italia che cambia)

Giovanni Bastianelli (Direttore Esecutivo ENIT)

Stefano Boeri (Architetto e Urbanista)

Cristina Finucci (Artista)

Stefano Mancuso (Botanico)

Nicoletta Spagnoli (Imprenditrice)

Modera: Andrea Vianello (Direttore Rai News 24)

18.00 – 19.00 AREA GIARDINO

“OGNI GOCCIA CONTA/ACQUA TEAM”

Laboratorio Rai Ragazzi

18.00 – 18.45 SALA PROIEZIONI (piano primo)

RACCONTO RAI – SPAZIO PAOLA SEVERINI MELOGRANI

18.45 – 19.00 SALA PROIEZIONI (piano primo)

WEB SIDE STORY sulla Sostenibilità Ambientale

a cura diRai Per il Sociale

19.00 – 20.00 AREA GIARDINO

IN VINO VERITAS

Aperitivo green con vini del territorio

19.10 – 20.00 SALA PROIEZIONI (piano primo)

PROIEZIONE TGR “SPECIALE ILLUMINARE LE PERIFERIE”

20.00 – 22.00 Auditorium della Stella

“OPERA GREEN – LA LEGGENDA DELL’OLANDESE VOLANTE”

3 luglio 2021

Sostenibilità Economica

Programma

10.00 – 10.30 SALA CONFERENZE (piano terra)

IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA

Ignazio Ingrao (Vaticanista) intervista S.E. Cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

10.30 – 12.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

PRESENTE E FUTURO PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE

Panel

Mauro Caruccio (AD e Presidente di Toyota Financial Service It. e Ad Toyota Fleet Mobility It.)

Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica)

Viktor Elbling (Ambasciatore Tedesco in Italia)

Paolo Glisenti (Commissario Expo Dubai 20-21)

Maurizio Landini (Segretario Generale CGIL)

Alessandra Perrazzelli (ViceDirettrice Generale Banca D’Italia)

Suor Alessandra Smerilli (Economista, Sottosegr. Dicastero Sviluppo Umano Integrale)

Francesco Starace (AD Enel)

Modera: Francesca Nocerino (ViceDirettrice TG2)

12.00 – 13.00 Auditorium della Stella

Replica

“OPERA GREEN – LA LEGGENDA DELL’OLANDESE VOLANTE”

13.00 – 14.00 AREA GIARDINO

DAL DIRE AL FARE lunch “green” con i prodotti tipici del territorio

14.30 – 16.30 SALA PROIEZIONI (piano primo)

Proiezione Rai Cinema: NOTTURNO di Gianfranco Rosi

Vincitore del Green Drops Awards a Venezia

Interviene Paolo Del Brocco (AD Rai Cinema)

16.30 – 18.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

LE RISORSE ECONOMICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA ITALIANA ED EUROPEA

Panel

Simona Ercolani (Produttrice)

Don Luigi Ciotti (Presidente Libera)

Riccardo Fraccaro (già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili)

Francesco Profumo (Presidente Acri)

David Sassoli (Presidente del Parlamento Europeo)

Valeria Termini (Prof.ssa Università Roma Tre)

Modera: Simona Sala (Direttrice Rai Giornale Radio e Rai Radio Uno)

18.00 – 18.45 SALA PROIEZIONI (piano primo)

RACCONTO RAI Spazio Domenico Iannacone

18.45 – 19.00 SALA PROIEZIONI (piano primo)

WEB SIDE STORY sulla Sostenibilità Economica

a cura di Rai Per il Sociale

19.00 – 20.00 AREA GIARDINO

IN VINO VERITAS Aperitivo green con vini del territorio

19.20 – 20.00 SALA PROIEZIONI (piano primo)

Spazio Rai Cultura, Rai Scuola presenta

PROGETTO SCIENZA NEWTON SPECIALE SOSTENIBILITÀ

21.30 PIAZZA DUOMO

Concerto “PLAY BACH & MORE”

di Francesco Tristano per Festival di Spoleto

4 luglio 2021

Sostenibilità Sociale

Programma

10.00 – 10.30 SALA CONFERENZE (piano terra)

IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA

Giorgia Cardinaletti (Giornalista TG1)

intervista Barbara Floridia (Sottosegretaria Min. Istruzione

con delega alla Transizione Ecologica e Ambientale)

10.30 – 12.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE: UNA SFIDA URGENTE PER IL PAESE

Panel

Elena Bonetti (Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia)

Ivana Borsotto (Presidente FOCSIV)

Claudia Fiaschi (Portavoce Forum del Terzo Settore)

Don Andrea La Regina (Resp. Progetti Sociali Caritas Italiana)

Francesco Rocca (Presidente Nazionale CRI, Croce Rossa Italiana)

Adriano Roccucci (Resp. Nazionale Comunità di Sant’Egidio)

Modera: Giuseppina Paterniti Martello (Dir. Editoriale per l’Offerta Informativa Rai)

12.00 – 13.00 Auditorium della Stella

Replica

“OPERA GREEN -LA LEGGENDA DELL’OLANDESE VOLANTE”

13.00 – 14.00 AREA GIARDINO

DAL DIRE AL FARE lunch “green” con i prodotti tipici del territorio

14.30 – 16.30 SALA PROIEZIONI (piano primo)

Proiezione MiC “MIGRARTI”

interviene Paolo Masini (ideatore e coordinatore)

Sabika Shaha Povia (Giornalista)

16.30 – 17.40 SALA CONFERENZE (piano terra)

DALLA VULNERABILITÀ ALLA RESILIENZA: IDEE PER UN’ITALIA PIÙ GIUSTA

Panel

Augusto Battaglia (Comunità di Capodarco)

Maite Bulgari (Imprenditrice)

Andrea Riccardi

Franco Del Corno (Psicologo e Psicoterapeuta)

Bianca Nappi (Attrice)

Lucia Ercoli (Prof.ssa Responsabile Istituto Medicina Solidale)

Modera: Mario Orfeo (Direttore TG3)

17.40 – 18.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

Conversazione sul libro “LA CHIESA BRUCIA”

Andrea Riccardi – Mario Orfeo

18.00 – 18.45 SALA PROIEZIONI (piano primo)

AUTISMO E LAVORO Spazio Gianluca Nicoletti

18.45 – 19.00 SALA PROIEZIONI (piano primo)

WEB SIDE STORY sulla Sostenibilità Sociale

a cura di Rai Per il Sociale

19.00 – 20.00 AREA GIARDINO

IN VINO VERITAS Aperitivo green con vini del territorio

19.45 – 20.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

Premiazione contest «YOUNG STORIES – ESSERE GIOVANI AI TEMPI DEI SOCIAL»

20.00 SALA CONFERENZE (piano terra)

Intervento conclusivo a cura di Piero Angela

20.15 SALA CONFERENZE (piano terra)

Conversazione con Duilio Gianmaria (Direttore di Rai Documentari) in relazione al progetto “Tanta strada nei miei sandali”

21.30 PIAZZA DUOMO

Concerto “PIANO SOLO” di Brad Mehldau per Festival di Spoleto