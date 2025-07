Festival Internazionale Chitarristico "Suoni Dal Legno" edizione 2025 - Tuttoggi.info

Anche quest’anno torna il consueto appuntamento estivo dedicato alla Chitarra! Il festival “Suoni Dal Legno”, giunto alla sua XVII° edizione, offrirà uno spaccato transculturale e metastorico della storia dello strumento; un viaggio che spazierà dal manierismo viennese alle più inusitate vette della musica contemporanea, passando per l’arte barocca che, declinata dalle corde pizzicate, volgeva il suo sguardo al volgo, più che all’architettura formale. Un’offerta artistica, quella di quest’anno, che si staglia tra le migliori della storia del festival.

Dal 28 Luglio al 1° Agosto 2025, con il patrocinio del Comune di Todi, il festival si terrà presso suggestive locations comunali: Sala Vetrata (Voltoni dei Palazzi Comunali) e Sala delle Pietre. In queste meravigliose cornici, si alterneranno grandi Maestri dell’Arte chitarristica. Omaggeranno la musica rinascimentale, barocca e ottocentesca i maestri Giuliano Balestra, Rosario Cicero e Francesco Taranto; tre giganti della storia della chitarra italiana, con i maestri Cicero e Taranto impegnati con strumenti originali come chitarra barocca e chitarra dell’ottocento.

Di eccezionale rilevanza tecnica e artistica saranno i concerti di Flavio Nati e Diego Campagna. Vincitori di svariati concorsi nazionali e internazionali, docenti nei Conservatori di Potenza e Pavia, i Maestri Nati e Campagna rappresentano la nuova generazione chitarristica. In particolare il Maestro Campagna, artista internazionale in continuo viaggio tra Estremo Oriente e Sudamerica, proporrà un concerto di contaminazioni world music che ben rappresentano il suo humus culturale.

Il respiro internazionale del Festival verrà favorito da artisti come Carles Pons e Alicia Santos (Spagna) – chitarra e violino – con trascrizioni di musiche spagnole e argentine per questo tipo di formazione. Marcelo Fernandes – già direttore dell’Università federale del Mato Grosso do Sul – e Ana Lùcia Gaborim (Brasile), chitarra e canto che proporranno musiche del grande compositore brasiliano Heitor Villa Lobos; infine spazio a uno dei più grandi compositori-chitarristi a livello mondiale: Laurent Boutros, il quale proporrà uno spettacolo sperimentale di world music insieme alla ballerina Julieta Cruzado (Francia).

Il Festival, oramai punto di riferimento internazionale per la chitarra, propone cinque serate di concerti gratuiti con artisti di fama mondiale, tra musica classica, strumenti storici, canto e danza. “Suoni Dal Legno” è un’iniziativa che unisce l’eccellenza musicale internazionale alla bellezza storica e culturale di Todi, con l’obiettivo di rendere la Grande Musica accessibile a tutti. O, come spesso si suol dire, avvicinare per elevare.

Luogo: Sala Vetrata (Voltoni dei Palazzi Comunali) e Sala delle Pietre, Piazza del popolo, Todi PG, 29, TODI, PERUGIA, UMBRIA