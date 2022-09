Festival delle Corrispondenze, anteprima con Oliviero Toscani. Il programma

Festival delle Corrispondenze, anteprima con Oliviero Toscani a Perugia

Il festival in questa edizione propone, sabato 3 settembre, alle ore 19, presso la Villa del Colle del Cardinale, a Perugia, un’anteprima d’eccezione con Oliviero Toscani. Il celebre fotografo farà tappa in Umbria per presentare il suo libro, Caro Avedon, la fotografia in 25 lettere ai grandi maestri. Un lavoro che fa il punto sulla fotografia contemporanea e sulle sue continue evoluzioni, un racconto sulla sua storia attraverso una serie di lettere ai grandi amici artisti di ieri e di oggi.

Il programma dell’evento e gli ospiti

A Monte del Lago di Magione, invece, l’attualità sarà al centro con i temi più dibattuti, controversi e interessanti dei giorni nostri, ma anche la Storia e gli anniversari culturali. L’edizione 2022, in programma da martedì 6 a domenica 11 settembre, vedrà oltre 25 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, tra reading, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, lezioni e approfondimenti. Non mancheranno passeggiate letterarie, laboratori e appuntamenti per i più piccoli. Sei giorni tra Storia e attualità per celebrare la bellezza della parola scritta, riflettere sui grandi avvenimenti che hanno cambiato il nostro tempo, analizzare il presente. Il tutto nella splendida cornice del borgo lacustre di Monte del Lago di Magione.

Tra gli ospiti: Mogol, Michela Marzano, Innacone, Purgatori, Ezio Mauro, Odifreddi, Federico Taddia, Alessandro Zan, Marco Paolini, Francesco Montanari, Paolo Di Paolo, Giulia Blasi. E’ prevista anche una mostra-evento: Costruttori di pace. Aldo Capitini, Riccardo Tenerini e la nascita della marcia Perugia-Assisi

Il Festival delle Corrispondenze è organizzato e promosso dall’Assessorato alla cultura del Comune di Magione, con il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Perugia, Ministero della Cultura-Direzione regionale Musei Umbria, GAL Trasimeno – Orvietano. La manifestazione si svolge, come da tradizione, nello splendido scenario naturale del borgo di Monte del Lago (Magione) affacciato sul Trasimeno.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Programma su festivaldellecorrispondenze.it