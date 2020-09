"Festival delle Corrispondenze", a Magione attesa per la Lectio Magistralis di Franco Cardini - Tuttoggi

Dal manoscritto a twitter. Media e messaggi ai giorni nostri. Riflessioni e traiettorie per interpretare il mondo e noi stessi

Partita la IX edizione del Festival delle Corrispondenze, in programma a Monte del Lago (Magione) fino al 6 settembre.

Un evento promosso e realizzato dal Comune di Magione con il sostegno del GAL Trasimeno-Orvietano. Come spiega Vanni Ruggeri,

Assessore alla Cultura del Comune di Magione: “Con il nostro festival portiamo il dibattito nelle piazza, tra la gente, in sicurezza. Da sempre la nostra idea è stata quella di essere un luogo di riflessione e analisi, ma non in una versione “chiusa” per studiosi e addetti ai lavori.

Questo è un salotto contemporaneo che parla a tutti. Lavoriamo ogni anno e costruiamo il programma e gli interventi cercando di fornire strumenti e storie in grado di aiutarci ad interpretare il mondo e noi stessi. In un momento storico in cui la velocità delle comunicazioni e delle nostre interazioni ci impone ritmi serrati e opinioni preconfezionate, pensiamo che momenti aperti e liberi di dibattito siano più che mai necessari.

Le location

Piazzetta Sant’Andrea e Villa Aganoor – ci consentono di svolgere tutto in sicurezza e al meglio; inoltre l’intero programma verrà trasmesso in streaming sulle piattaforme social del Festival.

L’unico aspetto di cui abbiamo dovuto far a meno è stato quello conviviale, gestito negli anni passati dalla Proloco di Monte del Lago che ci ha comunque fornito un ottimo supporto nell’organizzazione”, conclude l’Assessore.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, su prenotazione telefonica (o tramite whatsapp) al numero 335 6871130 e si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti covid. Programma completo su: www.festivaldellecorrispondenze.it