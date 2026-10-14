Festival della Diplomazia, Massolo "Riflessione corale su 'cosa viene dopo'" - Tuttoggi.info

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Festival della Diplomazia, Massolo “Riflessione corale su ‘cosa viene dopo’”

ItalPress

Festival della Diplomazia, Massolo “Riflessione corale su ‘cosa viene dopo’”

Mer, 14/10/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Questo Festival, nel tempo, è diventato una straordinaria piattaforma di ambasciate, di aziende, di università, di istituzioni, di giovani. Il titolo di questa edizione è ‘cosa viene dopo’, è quello che ci chiediamo tutti: viviamo in un’epoca turbolenta, mancano i riferimenti, è normale chiedersi e riflettere e cosa c’è di meglio che riflettere in un contesto che vede tra i partecipanti diplomatici, politici, giovani, mondo dell’accademia, delle aziende. La riflessione deve essere corale”. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente del Comitato Scientifico del Festival della Diplomazia, in occasione della presentazione della XVII edizione del Festival, in programma dal 22 al 30 ottobre.

xc3/fsc/azn

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