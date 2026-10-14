Festival della Diplomazia, Bartolomucci "Sarà l'edizione più ricca di sempre" - Tuttoggi.info

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Festival della Diplomazia, Bartolomucci “Sarà l’edizione più ricca di sempre”

ItalPress

Festival della Diplomazia, Bartolomucci “Sarà l’edizione più ricca di sempre”

Mer, 14/10/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Sarà l’edizione più bella e ricca di sempre, circa 120 eventi in 38 location della città di Roma, 8 università che partecipano ai nostri lavori, abbiamo tantissime residenze e ambasciate che aprono al pubblico e soprattutto avremo dei dibattiti che hanno una forte connotazione su quello che è il futuro”. Lo ha detto Giorgio Bartolomucci, Segretario Generale del Festival della Diplomazia, in occasione della presentazione della XVII edizione del Festival, in programma dal 22 al 30 ottobre.
xc3/fsc/azn

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