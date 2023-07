Festival dei Tramonti, ultimo week end di eventi al Lago Trasimeno - Tuttoggi.info

Successo per i tanti eventi che si sono svolti nei primi giorni della kermesse e grande attesa per gli appuntamenti dell’ultimo week end.

Inaugurata il 7 luglio, volge al termine la prima edizione del TIAFF (Trasimeno International Art Film Festival) Festival dei Tramonti nata da un’idea dell’APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità in collaborazione con il CRAL Domenico Cancelloni e con il MISFF, Montecatini International Short Film Festival.

Successo per i tanti eventi che si sono svolti nei primi giorni della kermesse e grande attesa per gli appuntamenti dell’ultimo week end. Spettacoli, mostre, campus, workshop, turismo dinamico, enogastronomia locale hanno animato Monte del Lago, Passignano, San Feliciano, Montecolognola.

Protagonista il territorio, esaltato in ogni suo aspetto. Da quello culturale, con mostre d’arte, installazioni interattive, concerti, campus e presentazioni di libri, a quello naturalistico con i trekking a cavallo, le crociere e le tante attività sul lago, passando per l’enogastronomia. Sold out le cene al tramonto e sotto le stelle, appuntamenti fissi ogni sera nella bellissima Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago.

AMMIRA. In programma fino a domenica la mostra fotografica Vene d’acqua a cura di En Nico e proiezioni di Cinema on the Roc. Entrambi gli appuntamenti alla Rocca di Passignano come pure il Convegno, mostra, ricerca e degustazione dedicato alle erbe spontanee. Durante tutto il week end presenti gli artisti di strada a Monte del Lago mentre saranno due gli eventi di Osservazione Astronomica a Passignano, con prenotazione venerdi e domenica. Sabato il talk show Risorse e Valori del Trasimeno a San Feliciano e due concerti esclusivi a Montecolognola: Jazz Prelude, voce e tastiera con Valentina Gentili e Andrean Zarkov e a seguire il Concerto Lirico Puccini del Lago con Tullia Mancinelli.

VIVI. Ancora tante attività in programma per vivere il lago al tramonto, a stretto contatto con la natura: crociera, sup con cocktail, mobility e stretch, trekking a cavallo e passeggiate, tour e-bike.

GUSTA. Due cene degustazione per ogni giorno di programma caratterizzate da un menu a base di specialità locali, suddiviso in portate poetiche. “Una terrazza sul Lago” che prevede tortino di persico e patate con panzanella, fagiolina del Trasimeno e finocchietto selvatico. A seguire “Un Tramonto che abbraccia le Stelle” con tortelli di borraggine, ciliegini e basilico. Poi “Il selvatico che incontra il campestre” con filettino di suino e riduzione di vino rosso del Trasimeno, dadolata di verdure e cestino “Centumbrie” – “Due Pani”. Per finire “Un dolce saluto…che non ti aspetti” con gelato all’olio extravergine di oliva con crostini di pane e cialda croccante.

Info, programma e prenotazioni su www.festivaltramonti.it

In collaborazione con Cral Domenico Cancelloni e MISFF, Montecatini International Short Film Festival | Con il Patrocinio di Regione Umbria, Comune di Passignano sul Trasimeno, Comune di Magione, CIANS Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche, Movimento Turistico dell’Olio Umbria | Con il sostegno del GAL Trasimeno Orvietano e della Fondazione Perugia