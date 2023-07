Festa sul Topino, conto alla rovescia per la quarta edizione

Le sponde del Topino si trasformano nella spiaggia di Foligno

Conto alla rovescia per la quarta edizione della “Festa sul Topino”. L’evento, nato nel 2018 grazie all’inventiva e alla creatività di alcuni folignati, tornerà a riempire le rive del fiume, quelle di fronte all’ex Zuccherificio, come una vera spiaggia. D’altronde il Topino è il mare dei folignati e qual è il modo migliore per onorarlo?

Le sponde del Topino diventano la spiaggia dei folignati

L’appuntamento è per mercoledì 26 a partire dalle 20. Chiunque può partecipare – ovviamente ognuno sotto la propria individuale responsabilità – portare cibi, bevande – possibilmente non in vetro – teli da spiaggia, tavolini, sedie, sdraio, gonfiabili, ombrelloni e tutto l’occorrente da spiaggia, senza montare strutture fisse, accedere con mezzi a motore, senza gettare carte e sigarette o accendere fuochi!

Graditissimi accessori ed abbigliamento da spiaggia e vintage – ancor più se bianchi – il tema sarà – come sempre – “Tutti al mare…sul Topino”. L’invito è stato rilanciato dal gruppo social “Segnalazioni Foligno”, diventato ormai l’agorà della città.

Requisito: Amare Foligno

Altra raccomandazione: ciascuno deve provvedere al ritiro delle proprie cose e dei propri rifiuti nel rispetto degli altri e dell’ambiente. “Requisito indispensabile: AMare Foligno”, fanno sapere gli organizzatori.