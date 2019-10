Festa per i 29 anni del Chianelli | Lotteria: i numeri estratti

share

Grande festa al Residence “Daniele Chianelli con l’estrazione della tradizionale Lotteria della solidarietà del Comitato. I proventi, come ogni anno, saranno devoluti al finanziamento di un progetto di ricerca sui tumori pediatrici.

Oltre all’estrazione della lotteria, l’appuntamento è stato anche un’occasione per festeggiare il Compleanno del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” fondato il 26 ottobre 1990 a pochi mesi dalla scomparsa di Daniele, da Franco e Luciana Chianelli e da un gruppo di genitori che insieme a loro aveva condiviso il dramma della malattia dei propri figli.

Come ogni anno la lotteria è stata una grande rimpatriata di amici, sostenitori ed ex pazienti con musica e divertimento per grandi e piccini con il musicoterapeuta Lorenzo Capolsini ed un gruppo di ex pazienti e gli amici Vip Clown di Perugia. Per rallegrare i bambini i giochi di prestigio e di magia del mago Kenzo.

Ecco i numeri estratti:

una Lancia Ypsilon 00575;

una cociera Msc nel Mediterraneo per due persone 03341;

un buono Viaggio da 700 euro 04414;

un televisore Sharp 40” 08518 ;

uno smartphone Honor Wiev10 Lite 10040;

una bicicletta Mtb da uomo 07454;

una bicicletta Mtb da donna 01588.

share

Stampa