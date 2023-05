Festa di Sant’Isidoro: così cambia la viabilità

Tutti i dettagli e le vie interessate dai cambiamenti del traffico

In occasione della festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori, in programma da giovedì 1° a domenica 4 giugno sono stati adottati alcuni provvedimenti che riguardano la viabilità.

Il raduno dei trattori e il corteo

In particolare, nei giorni indicati, presso la chiesa di S. Magno si terranno varie manifestazioni religiose ed eventi. Il 4 giugno ci sarà un raduno di trattori ed un corteo con partenza alle ore 15,30 lungo il seguente percorso: via dei Mille, via Marchisiello, via Ferrero, via L. Caro, via D. Chiesa,via N. Sauro, P.ta Romana, viale Mezzetti, viale Ottaviani, via C. Battisti, via IV Novembre, P.ta Firenze, via XVI Giugno, via Arcamone, via del Roccolo, via S.Pietro, XVI Giugno, via Fratelli Bandiera, Porta Todi, via dei Mille, Ponte San Magno, concludendo la giornata con la solenne processione con la statua di S. Isidoro, alle 21, secondo il seguente percorso: partenza da Ponte San Magno,Via Marchisiellio, via Seneca, via D. Chiesa, via Cicerone, via Marchisiellio, Ponte San Magno, via S. Pietro, via del Roccolo, via Don Pietro Arcangeli, via Grumelli, via S.Pietro, ritorno in chiesa.

Le modifiche alla viabilità

Pertanto in occasione della festa di Sant’Isidoro il 2 e 3 giugno dalle 19 alle 24 e nel giorno 4 giugno 2023 dalle 9 alle 24 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata veicolare su Largo Marchisiello; è istituito il divieto di transito veicolare su Largo Marchisiello, tratto compreso tra la via dei Mille e via XVI Giugno; il giorno 4 giugno dalle 8 alle 24 per consentire il raduno dei trattori, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata veicolare, con esclusione dei mezzi agricoli e/o autorizzati in via dei Mille, nel tratto compreso tra l’ingresso del parcheggio pubblico e l’incrocio con Largo Marchisiello; il 4 giugno dalle 15,30 fino al passaggio del corteo dei trattori è limitato e/o temporaneamente sospeso il transito veicolare in via dei Mille, via Marchisiello, via Ferrero, via L. Caro, via D. Chiesa,via N. Sauro, P.ta Romana, viale Mezzetti, viale Ottaviani, via C.Battisti, via IV Novembre, Porta Firenze, via XVI Giugno, via Arcamone, via del Roccolo, via S.Pietro, XVI Giugno, via Fratelli Bandiera, Porta Todi, via dei Mille, Ponte San Magno; il giorno 4 giugno dalle 21 fino al passaggio della processione è limitato e/o temporaneamente sospeso il transito veicolare nelle seguenti vie: Ponte San Magno, via Marchisiello, via Seneca, via D. Chiesa, via Cicerone, via Marchisiello, P.te San Magno, via S. Pietro, via del Roccolo, via Don Pietro Arcangeli, via Grumelli, via S.Pietro.