Festa grande a Bergamo per l'Europa League dell'Atalanta - Tuttoggi.info

BERGAMO (ITALPRESS) – Continua la festa per il trionfo in Europa League dell’Atalanta. Lunga giornata per la Dea di Gian Piero Gasperini che in mattinata è stata premiata dal Comune di Bergamo e dal sindaco Giorgio Gori con la massima onorificenza, ovvero la medaglia d’oro e la civica benemerenza per aver conquistato il primo trofeo europeo della storia del club, mentre in serata ha sfilato per le strade della città in un pullman scoperto per mostrare ai bergamaschi la Coppa vinta a Dublino.

pia/ari/red