Festa di Sant'Anna a Orvieto scalo: disciplina della circolazione - Tuttoggi.info

Orvieto scalo in festa per Sant’Anna: mercoledì 26 luglio avrà luogo, nel quartiere, la tradizionale processione religiosa in onore della Patrona.

Il corteo si snoderà lungo le vie di Orvieto scalo su due percorsi:

partenza dalla chiesa, viale 1° Maggio, via Sant’Anna, largo delle Fontane, via Sette Martiri fino all’intersezione con via Giovanni Ciuco e ritorno in chiesa;

partenza da via Ulderico Stornelli, via Duilio Rossi, via Cialfi, via Gugliotta, Piazza Poggiani, via Monte Bianco, via Sette Martiri, viale 1° Maggio e rientro in chiesa.

L’ordinanza

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza.

Dalle 19 di mercoledì 26 luglio 2023 fino al termine del passaggio della processione, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli nelle seguenti vie e piazze: viale 1° Maggio (dalla chiesa fino all’intersezione con via Sette Martiri) – via Sant’Anna – largo delle Fontane – via U. Stornelli – via Duilio Rossi – via Cialfi – via Gugliotta – Piazza Poggiani – via Monte Bianco.

Dalle 20.30 alle 24 di mercoledì 26 luglio 2023 è vietato il transito veicolare in viale 1° Maggio con blocco della circolazione in via Sette Martiri e all’intersezione con la Strada Provinciale Bagnorese.

Durante il passaggio della processione religiosa, il traffico veicolare lungo le vie interessate sarà temporaneamente interrotto e/o deviato per il tempo strettamente necessario dal personale della Polizia locale in servizio.