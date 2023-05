Festa della Mamma, Assisi pronta ai festeggiamenti - Tuttoggi.info

Fino al 14 maggio tanti appuntamenti, evento speciale il 13 maggio con, tra le altre, Violante Placido, Nicoletta Spagnoli e Donatella Tesei

Tordibetto pronta a festeggiare la Festa della Mamma, nata proprio nella frazione assisana, alla fine degli anni ‘50, per volere di don Otello Migliosi. Oltre alle recite del santo rosario nella chiesa di San Bernardino e anche una versione itinerante fino al Parco della Mamma, in programma la piantumazione di fiori e piante, di letture, di iniziative per bambini tra gioco e cura dell’ambiente e anche di musica, con “The Great Night of rock and roll” di Luca Guaraldi in Piazza Don Otello Migliosi (alle 21.30 di sabato 13 maggio) e la serata musicale con Alessandro Sforna (alle 21 di domenica 14 maggio).Al Nun di Assisi, sempre per la Festa della Mamma, è inoltre in programma il format “13 Tempo di Idee” , in scena questa sera (13 maggio, ndr) dalle 19 alle 21.30: in tredici minuti sei donne – Antonella Galiè (imprenditrice), Natasha Korsakova (musicista), Violante Placido (attrice), Clarisse Schiller (psicologa e psicoterapeuta), Nicoletta Spagnoli (imprenditrice) e Donatella Tesei (presidente Regione e avvocato) – “condivideranno un momento di svolta nella loro vita, un istante prezioso di comprensione che ha permesso una rivoluzione dello sguardo”. Gli incassi della serata, organizzata tra gli altri dall’Inner Wheel di Assisi e Bastia e che vedrà anche un rinfresco e un concerto di violino, saranno devoluti al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Assisi.